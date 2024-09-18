Даня Милохин отказался приезжать в РФ из-за поджога дома приемного отца в Анапе

Блогер Даня Милохин отказался возвращаться из Дубая в Россию после того, как дом его приемного отца подожгли неизвестные.

Также блогера напугала записка с предложением отправить его в зону спецоперации. Он спрашивал семью, чем может им помочь после пожара. Однако делать он это планирует из-за границы — чтобы не попасть в осенний призыв.

По словам приемного отца Милохина Дмитрия Тюленева, сейчас поджигателя ищут — изъяли записи с камер и допросили соседей. Дом серьезно при пожаре не пострадал — повреждения есть только на участке, сообщает «360.ru».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 15 сентября неизвестные пытались поджечь дом приемного отца в Анапе — кто-то бросил во двор бутылку с «Коктейлем Молотова». В записке было «Милохин — на СВО, семейка — в ад». Полиция проводит проверку по факту поджога.