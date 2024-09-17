МВД проверит информацию о поджоге дома приемного отца Дани Милохина в Анапе

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что в ночь на 15 сентября неизвестные пытались поджечь его дом в Анапе.

Сообщение о возгорании стройматериалов поступило в дежурную часть Анапы ориентировочно 15 сентября в 04:15, после чего полицейские и пожарные оперативно прибыли на место происшествие, однако пожар уже был потушен заявителем.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Дмитрий Тюлянев рассказал, что уже давно получает угрозы от неизвестных. Они требовали от него надавить на Даню Милохина, чтобы тот вернулся в Россию, сообщает телеканал 360.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дом семьи Милохина в Анапе могут признать опасным для живущих в нем детей.