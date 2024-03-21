Прикурила от Вечного огня в Краснодаре: уголовное дело передадут в СК

Речь идет об уголовном деле о повреждении объекта культурного наследия, которое завели на 47-летнюю жительницу Майкопа.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю инициировало вопрос передачи уголовного дела, возбужденного в органах внутренних дел, в свое производство.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела для дальнейшего расследования. Также он потребовал представить доклад о ходе расследования и его результатах.

Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, женщина пришла на Вечный огонь в алкогольном опьянении. Она бросила венок в огонь и легла на мемориал. После этого она ушла в неизвестном направлении. На женщину завели уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия. Ей грозит до трех лет лишения свободы.