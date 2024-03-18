До 3 лет колонии грозит женщине, прикурившей от Вечного огня в Краснодаре

Инцидент произошел 17 марта. Женщина, находясь на территории мемориального комплекса на перекрестке улиц Октябрьской и Северной, подожгла от пламени сигарету и бросила в чашу огня находящийся у памятника венок.

В результате венок загорелся и звезда Вечного огня оплавилась. Прибывшая на место полиция задержала 47-летнюю жительницу Майкопа. По внешним признакам она находилась в состоянии опьянения.

На женщину завели уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам очевидцев, женщина пришла на Вечный огонь в алкогольном опьянении. Она бросила венок в огонь и легла на мемориал. После этого она ушла в неизвестном направлении.