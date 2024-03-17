Неадекватная женщина устроила пьяный дебош на Вечном огне в Краснодаре

Инцидент произошел днем 17 марта на улице Северной. В его обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Очевидцы рассказали, что на Вечный огонь пришла женщина в алкогольном опьянении. Она бросила венок в огонь и легла на мемориал. После этого она ушла в неизвестном направлении.

Женщину уже задержали и допрашивают полицейские. За поступок на Вечном огне ей может грозить уголовная ответственность за осквернение мест захоронения по ст. 224 УК РФ, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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