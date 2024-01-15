Школьник пытался засыпать снегом Вечный огонь в Абинске

Информация об этом появилась в соцсетях. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

На опубликованных кадрах заметно, как школьник пытается засыпать снегом Вечный огонь в центре Абинске. При этом сообщений в полицию об этом инциденте не поступало.

«Материал зарегистрирован в ОМВД по Абинскому району. Сотрудники полиции проверяют информацию», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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