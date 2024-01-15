Неизвестные сожгли траурный венок на Вечном огне в Тимашевске

Информация об этом 14 января появилась в социальных сетях. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Очевидцы рассказали, что неизвестные ради развлечения сожгли траурный венок в Вечном огне в Тимашевске. Из-за этого пластик и пепел прилипли к металлической звезде. Ее почистили участники почетного караула.

«В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сообщений о противоправных действиях на Вечном огне в Тимашевске в полицию не поступало.

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