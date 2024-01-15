Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Неизвестные сожгли траурный венок на Вечном огне в Тимашевске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-sozhgli-traurnyj-venok-na-vechnom-ogne-v-timashevske
Неизвестные сожгли траурный венок на Вечном огне в Тимашевске
Фото vk.com/karaul_timashevsk

Информация об этом 14 января появилась в социальных сетях. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Очевидцы рассказали, что неизвестные ради развлечения сожгли траурный венок в Вечном огне в Тимашевске. Из-за этого пластик и пепел прилипли к металлической звезде. Ее почистили участники почетного караула.

«В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Отмечается, что сообщений о противоправных действиях на Вечном огне в Тимашевске в полицию не поступало.

Читайте также: забросавших снегом Вечный огонь подростков выдворят из России с родителями. Инцидент произошел вечером 10 декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях