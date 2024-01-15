Ветер и поджог: мэр озвучил две версии происшествия на Вечном огне в Тимашевске

Днем 14 января стало известно, что неизвестные сожгли траурный венок на Вечном огне в Тимашевске. Пластик и пепел прилипли к металлической звезде. Полиция начала проверку.

Однако глава Тимашевска Николай Панин рассказал журналистам «Кубань 24», что злоумышленников в этой истории возможно нет.

«Версии случившегося рассматривают две. Самовозгорание, то есть следствие погодных условий. Ветер подул, венок упал и загорелся. Ну, а вторая — поджог. Однако мы склоняемся к первой версии. Мы верим в наших людей», — отметил Николай Панин.

По словам мэра, сейчас ЕДДС просматривает камеры с 5 января, чтобы поставить точку в этой истории.

Обнаружили сгоревший венок участники Поста № 1 около 13:00. Они сразу очистили Вечный огонь, и сейчас с ним все в порядке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщений о противоправных действиях на Вечном огне в Тимашевске в полицию не поступало.