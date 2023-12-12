Забросавших снегом Вечный огонь подростков выдворят из России с родителями

Инцидент произошел вечером 10 декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

По данным полиции, двое школьников потушили Вечный огонь, забросав его снегом. Правоохранители начали проверку, установили личности родителей школьников. Нарушителями оказались двое братьев в возрасте 10 и 14 лет. Они являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья.

Выяснилось, что обе семьи обе семьи живут в России нелегально с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ, сообщает ТАСС.

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