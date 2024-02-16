Пригородные поезда из Туапсе в Адлер вернутся в график с 17 февраля

График движения пригородных поездов на участке Туапсе — Адлер, ранее нарушенный из-за восстановительных работ после схода селя на участке в районе Дагомыса, будет восстановлен.

По данным СКЖД, в связи с окончанием ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры на участке Дагомыс — Лоо и открытием движения, с полуночи 17 февраля по 19 февраля будет восстановлен график движения пригородных поездов на участке Туапсе — Адлер.

Кроме того, в связи с проведением Всемирного фестиваля молодежи с 20 февраля по 17 марта пригородные поезда Туапсе — Имеретинский курорт, Туапсе — Аэропорт, Лазаревская — Роза Хутор будут следовать только до станции Сочи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сель сошел на железную дорогу между станциями Дагомыс и Лоо в Лазаревском районе 4 февраля в 23:40. Часть пригородных поездов отменили. Движение поездов по двум путям одновременно на участке Дагомыс — Лоо открыли 14 февраля в 4:58.