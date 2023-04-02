При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 24 человека, 6 из них в тяжелом состоянии

В результате взрыва в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский и еще 24 человека получили травмы.

Пострадавших доставили в медучреждение, им оказывают помощь.

«Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести», — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность превысила 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую подарили военкору Владлену Татарскому. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.