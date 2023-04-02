При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 24 человека, 6 из них в тяжелом состоянии
Происшествия
02.04.2023 21:45
В результате взрыва в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский и еще 24 человека получили травмы.
Пострадавших доставили в медучреждение, им оказывают помощь.
«Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести», — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность превысила 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую подарили военкору Владлену Татарскому. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
Популярные новости
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- Студия из Краснодара показала дебютный тизер игры-шутера
- Пламя перекинулось на соседний дом: площадь пожара в Кореновском районе увеличилась до 400 кв. метров
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- На захоронение дельфинов, собак и кошек в Сочи направят почти 4 млн рублей