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При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 24 человека, 6 из них в тяжелом состоянии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-vzryve-v-kafe-v-sankt-peterburge-postradali-24-cheloveka-6-iz-nih-v-tyazhelom-sostoyanii
При взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 24 человека, 6 из них в тяжелом состоянии
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В результате взрыва в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский и еще 24 человека получили травмы.

Пострадавших доставили в медучреждение, им оказывают помощь.

«Состояние шести из них оценивается как тяжелое, состояние 18 человек, в том числе подростка, врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести», — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность превысила 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую подарили военкору Владлену Татарскому. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

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