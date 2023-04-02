Количество пострадавших при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга увеличилось до 19 человек
Происшествия
02.04.2023 20:33
Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной произошел 2 апреля в 18:13. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 19 человек.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.
«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, в кафе сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность превысила 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была спрятаа в статуэтке, которую подарили военкору Владлену Татарскому.
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