Количество пострадавших при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга увеличилось до 19 человек

Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» на Университетской набережной произошел 2 апреля в 18:13. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 19 человек.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

«По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Обстоятельства и детали совершенного преступления устанавливаются. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, в кафе сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность превысила 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывчатка была спрятаа в статуэтке, которую подарили военкору Владлену Татарскому.