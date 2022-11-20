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При пожаре на цветочном складе в центре Москвы погибли два человека

Происшествия
20.11.2022 21:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-pozhare-na-tsvetochnom-sklade-v-tsentre-moskvy-pogibli-dva-cheloveka
При пожаре на цветочном складе в центре Москвы погибли два человека
Фото t.me/mchs_official

Крупный пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской площади произошел днем 20 ноября.

В настоящее время в экстренных службах сообщили о двух погибших. Судьба еще одного человека неизвестна.

«Пожарные обнаружили тела двух погибших при пожаре на цветочном складе», — цитирует сообщение экстренных служб ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в двухэтажном складском здании на Комсомольской площади поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС Москвы в 14:57. Из горящего здания эвакуировали семь человек. В 18:20 пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м.

 

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