При пожаре на цветочном складе в центре Москвы погибли два человека

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Крупный пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской площади произошел днем 20 ноября.

В настоящее время в экстренных службах сообщили о двух погибших. Судьба еще одного человека неизвестна.

«Пожарные обнаружили тела двух погибших при пожаре на цветочном складе», — цитирует сообщение экстренных служб ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в двухэтажном складском здании на Комсомольской площади поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС Москвы в 14:57. Из горящего здания эвакуировали семь человек. В 18:20 пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м.