При пожаре на цветочном складе в центре Москвы погибли два человека
Происшествия
20.11.2022 21:38
Крупный пожар в двухэтажном складском помещении на Комсомольской площади произошел днем 20 ноября.
В настоящее время в экстренных службах сообщили о двух погибших. Судьба еще одного человека неизвестна.
«Пожарные обнаружили тела двух погибших при пожаре на цветочном складе», — цитирует сообщение экстренных служб ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в двухэтажном складском здании на Комсомольской площади поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС Москвы в 14:57. Из горящего здания эвакуировали семь человек. В 18:20 пожар локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м.
Популярные новости
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
- На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета