В центре Москвы загорелся цветочный склад, огонь охватил 2,5 тыс. кв. метров
Сообщение о крупном пожаре в двухэтажном складском здании на Комсомольской площади поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС Москвы в 14:57. Здание находится в районе трех вокзалов в центре Москвы.
В настоя время из горящего здания эвакуировали семь человек, двое заблокированы. Площадь пожара составляет порядка 2,5 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 500 кв. м. Также сообщается, что к тушению возгорания привлекли пожарный поезд.
Сложность пожара повысили со второго уровня до третьего из пяти.
Уточняется, что место возгорания не относится к РЖД, пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов, сообщает RT.
В МЧС РФ сообщили, что к тушению пожара привлекли три вертолета Ка-32. В ликвидации пожара участвуют 80 человек.
«Для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория», — сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram.
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