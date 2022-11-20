Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В центре Москвы загорелся цветочный склад, огонь охватил 2,5 тыс. кв. метров

Происшествия
20.11.2022 16:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-moskvy-zagorelsya-sklad-ogon-ohvatil-2-tys-kv-metrov
В центре Москвы загорелся цветочный склад, огонь охватил 2,5 тыс. кв. метров
Фото t.me/podmsk01

Сообщение о крупном пожаре в двухэтажном складском здании на Комсомольской площади поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС Москвы в 14:57. Здание находится в районе трех вокзалов в центре Москвы.

В настоя время из горящего здания эвакуировали семь человек, двое заблокированы. Площадь пожара составляет порядка 2,5 тыс. кв. м, произошло обрушение на площади 500 кв. м. Также сообщается, что к тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

Сложность пожара повысили со второго уровня до третьего из пяти.

Уточняется, что место возгорания не относится к РЖД, пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов, сообщает RT.

В МЧС РФ сообщили, что к тушению пожара привлекли три вертолета Ка-32. В ликвидации пожара участвуют 80 человек.

«Для замера воздуха на предмет превышения вредных веществ работает передвижная лаборатория», — сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре при пожаре из многоэтажки эвакуировали 13 человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Сочи планируют снести многоэтажный самострой на улице Нагорной
В Сочи планируют снести многоэтажный самострой на улице Нагорной
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  2. Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
  3. В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В «Транснефти» опровергли информацию об атаке ВСУ нефтегавани в Новороссийске
  6. На Крымском мосту восстановили четыре поврежденных пролета
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях