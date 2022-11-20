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Пожар на цветочном складе в центре Москвы локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров

Происшествия
20.11.2022 18:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-tsvetochnom-sklade-v-tsentre-moskvy-lokalizovali-na-ploshhadi-2-5-tys-kv-metrov
Пожар на цветочном складе в центре Москвы локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров
Кадр из видео t.me/podmsk01

О крупном пожаре в двухэтажном складском помещении на Комсомольской площади сообщили в 14:57.

В ликвидации возгорания принимали участие 121 человек от МЧС России и 42 единицы техники. В том числе три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

В 18:20 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Москвы не выявили, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре на цветочном складе в центре Москвы произошло обрушение на площади 500 кв. м. Из горящего здания эвакуировали семь человек.

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