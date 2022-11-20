Пожар на цветочном складе в центре Москвы локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров

Кадр из видео t.me/podmsk01

О крупном пожаре в двухэтажном складском помещении на Комсомольской площади сообщили в 14:57.

В ликвидации возгорания принимали участие 121 человек от МЧС России и 42 единицы техники. В том числе три вертолета Ка-32 и пожарный поезд.

В 18:20 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе Москвы не выявили, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре на цветочном складе в центре Москвы произошло обрушение на площади 500 кв. м. Из горящего здания эвакуировали семь человек.