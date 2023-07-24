Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Прерванное из-за ЧП движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prervannoe-iz-za-chp-dvizhenie-poezdov-vozobnovili-v-dzhankojskom-rajone-kryma
Прерванное из-за ЧП движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях сообщил о возобновлении движения поездов, приостановленное в целях безопасности после атаки беспилотников на полуостров. 

Кроме того, ранее после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб приняли решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, сообщил Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над Крымом сбили 17 беспилотников, один атаковал склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Из-за ЧП были временно остановлены поезда, следующие по маршрутам Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь.

Всего остановлено пять поездов: Москва — Севастополь, два поезда Москва — Симферополь, Адлер — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория.

Статьи
Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на Крым
Что известно о ночной атаке украинских беспилотников на Крым
Не пропустить начало: как диагностировать деменцию на ранних стадиях
Не пропустить начало: как диагностировать деменцию на ранних стадиях
Враги потенции: врач объяснил, почему мужчинам вредны бургеры, конфеты и пиво
Враги потенции: врач объяснил, почему мужчинам вредны бургеры, конфеты и пиво
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях