Прерванное из-за ЧП движение поездов возобновили в Джанкойском районе Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях сообщил о возобновлении движения поездов, приостановленное в целях безопасности после атаки беспилотников на полуостров.

Кроме того, ранее после обследования специалистами Минобороны, МЧС и дорожных служб приняли решение возобновить ранее приостановленное движение по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, сообщил Аксенов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над Крымом сбили 17 беспилотников, один атаковал склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Из-за ЧП были временно остановлены поезда, следующие по маршрутам Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь.

Всего остановлено пять поездов: Москва — Севастополь, два поезда Москва — Симферополь, Адлер — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория.