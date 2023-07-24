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Над Крымом сбили 11 беспилотников, один атаковал склад боеприпасов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-krymom-sbili-11-bespilotnikov-odin-atakoval-sklad-boepripasov
Над Крымом сбили 11 беспилотников, один атаковал склад боеприпасов
Фото из соцсетей

БПЛА противника сбили силами ПВО и подавили средствами РЭБ.

Один из беспилотников попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов в Telegram.

В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, добавил глава Крыма.

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Читайте также: глава Крыма сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе.

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