Над Крымом сбили 11 беспилотников, один атаковал склад боеприпасов
Происшествия
24.07.2023 08:15
БПЛА противника сбили силами ПВО и подавили средствами РЭБ.
Один из беспилотников попал в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. Все профильные службы работают на местах. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов в Telegram.
В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь, добавил глава Крыма.
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