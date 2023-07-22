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Глава Крыма сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-kryma-soobshhil-ob-atake-bespilotnikov-na-infrastrukturnyj-obekty-v-krasnogvardejskom-rajone
Глава Крыма сообщил об атаке беспилотников на инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе
Фото portsinfo.ru

Попытку атаковать инфраструктурные объекты Крыма украинские беспилотники предприняли утром 22 июля.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Противником совершена попытка налета с использованием БПЛА по инфраструктурным объектам Красногвардейского района Республики Крым. Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — написал Аксенов в Telegram.

Глава Крыма призвал жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что, несмотря на запрет, в соцсетях снова появились видео с объектов, которые атаковали БПЛА. Он призвал всех, кто знает авторов этих видеозаписей, обратиться в полицию или ФСБ.

«Доверяем только официальной информации. И помним, что выложенное в сеть видео военных или критических объектов — работа на врага!», — написал Крючков в Telegram.

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