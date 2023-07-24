Пассажиров задержанных из-за атаки дронов на Крым поездов отправят на автобусах

Сейчас на автобусы пересаживают пассажиров поезда Москва — Севастополь.

По трассе они проедут от станции Джанкой до Урожайной. Там они вновь пересядут на поезд и доедут до конечных станций.

Всего остановлено пять поездов: Москва — Севастополь, два поезда Москва — Симферополь, Адлер — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над Крымом сбили 17 беспилотников, один атаковал склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Из-за ЧП временно остановлены поезда, следующие по маршрутам Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь.