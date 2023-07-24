Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пассажиров задержанных из-за атаки дронов на Крым поездов отправят на автобусах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/passazhirov-zaderzhannyh-iz-za-ataki-dronov-na-krym-poezdov-otpravyat-na-avtobusah
Пассажиров задержанных из-за атаки дронов на Крым поездов отправят на автобусах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сейчас на автобусы пересаживают пассажиров поезда Москва — Севастополь.

По трассе они проедут от станции Джанкой до Урожайной. Там они вновь пересядут на поезд и доедут до конечных станций.

Всего остановлено пять поездов: Москва — Севастополь, два поезда Москва — Симферополь, Адлер — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория, сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», над Крымом сбили 17 беспилотников, один атаковал склад боеприпасов. В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь. Из-за ЧП временно остановлены поезда, следующие по маршрутам Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь.

Статьи
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Семь вещей, которые нужны каждой домашней кошке
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Где больше кофеина: в кофе, черном или зеленом чае
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июля
Долгожданный праздник: в Краснодаре сдали ЖК «Краснодар-Сити»
Долгожданный праздник: в Краснодаре сдали ЖК «Краснодар-Сити»
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 июля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях