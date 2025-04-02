Предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи продлили до 5 апреля

МЧС Краснодарского края выпустило штормовое предупреждение о лавиноопасности на территории Краснодарского края.

По данным синоптиков, в период с 18:00 2 апреля до 18:00 5 апреля в горах Сочи выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно.

Жителям и гостям региона спасатели рекомендуют не посещать горные районы во время снегопада и непогоды. Находясь в горах нужно следить за изменениями погоды и избегать склонов крутизной более 30° без растительности. В случае схода лавины следует укрыться за скалой или деревом.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильных телефонов по коротким номерам: 112 или 101, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный дождь и гроза ожидаются в Сочи 3 апреля. Все городские службы перевели в усиленный режим работы.

Читайте также: ливни, град и штормовой ветер обрушатся на Кубань 3 и 4 апреля. МЧС объявило штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края. В ближайшие два дня в регионе пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с.

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