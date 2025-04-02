Сильный дождь и гроза ожидаются в Сочи 3 апреля

По сообщению синоптиков, 3 апреля в Сочи и Сириусе прогнозируется гроза, в горах — местами сильный дождь.

Все городские службы перевели в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи предпринять все необходимые меры предосторожности, в частности отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости предпринять меры предосторожности.

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