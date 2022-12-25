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Председатель СК РФ поручил доложить об обстоятельствах пожара в торговом центре в Тбилисском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/predsedatel-sk-rf-poruchil-dolozhit-ob-obstoyatelstvah-pozhara-v-torgovom-tsentre-v-tbilisskom-rajone
Председатель СК РФ поручил доложить об обстоятельствах пожара в торговом центре в Тбилисском районе
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Пожар на площади 1 тыс. кв. м в торговом центре «Вега» в станице Тбилисской произошел утром 25 декабря.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах пожара, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре в торговом центре на улице Октябрьской никто не пострадал. В качестве предварительной причины возгорания в прокуратуре Краснодарского края назвали замыкание электропроводки.

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