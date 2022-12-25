Председатель СК РФ поручил доложить об обстоятельствах пожара в торговом центре в Тбилисском районе

Пожар на площади 1 тыс. кв. м в торговом центре «Вега» в станице Тбилисской произошел утром 25 декабря.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах пожара, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при пожаре в торговом центре на улице Октябрьской никто не пострадал. В качестве предварительной причины возгорания в прокуратуре Краснодарского края назвали замыкание электропроводки.