Крупный пожар в торговом центре произошел в Тбилисском районе
Пожар в торговом центре «Вега» в станице Тбилисской на улице Октябрьской произошел 25 декабря около 8:00. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видно здание торгового центра, охваченное сильным пламенем и сильное задымление.
Сообщение о пожаре проступило диспетчеру Тбилисского пожарно-спасательного гарнизона в 8:15. На место незамедлительно выехали специалисты. Прибыв на место, они установили, что горит второй этаж магазина одежды, огонь охватил 1 тыс. кв. м.
В ликвидации возгорания участвовали 63 человека, 18 единиц техники, от МЧС России — 39 человек личного состава и 10 единиц техники.
На месте работали три звена газодымозащитной службы. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.
В 9:07 пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м.
О ликвидации пожара объявили в 10:09. Причины пожара уточняются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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