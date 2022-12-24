20 человек погибли при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово

Пожар в частном доме престарелых произошел 23 декабря в 23:30 по московскому времени (в 3:30 по местному времени).

Прибывшие на место спасатели незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Площадь пожара составила 180 кв. метров. Наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания.

В 5:25 (мск) огнеборцы завершили работы по разбору завалов в сгоревшем доме престарелых. В результате пожара погибли 20 человек. Число погибших и пострадавших уточняется, сообщает RT.

Частный дом престарелых в Кемерово располагался в жилом доме. Такие объекты относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому МЧС добивалось проведения в нем внеплановой проверки. Прокуратура включила этот дом престарелых в план проверок на 2023 год.

В начале декабря инспектор местного Господнадзора приезжал в дом престарелых для инспекции, но руководство приюта не пустило его в помещение, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По факту гибели людей в частном доме престарелых в Кемерово следователи возбудили уголовные дела по трем статьям: ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность).

На месте пожара работает следственная группа. Назначают ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую. Устанавливают собственника помещения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

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