В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в торговом центре в Тбилисском районе
Происшествия
25.12.2022 12:23
Торговый центр «Вега» сгорел утром 25 декабря в станице Тбилисской на улице Октябрьской.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о ликвидации пожара на площади 1 тыс. кв. м сообщили в 10:09. Погибших и пострадавших нет.
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