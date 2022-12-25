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В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в торговом центре в Тбилисском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-nazvali-predvaritelnuyu-prichinu-pozhala-v-torgovom-tsentre-v-tbilisskom-rajone
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в торговом центре в Тбилисском районе
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Торговый центр «Вега» сгорел утром 25 декабря в станице Тбилисской на улице Октябрьской.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о ликвидации пожара на площади 1 тыс. кв. м сообщили в 10:09. Погибших и пострадавших нет.

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