Правительство утвердило план строительства терминала по перевалке аммиака в порту Тамань

План мероприятий по строительству первого в России терминала по перевалке аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год в порту Тамань Темрюкского района Краснодарского края утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте кабмина. Строительство первой очереди порта мощностью 2 млн т аммиака должно завершится до конца 2023 года. Вторая очередь, которая увеличит мощность порта на 1,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида, будет реализована в 2024-2025 годах.

Строительством терминала будут заниматься предприятия «Уралхим» и «Тольяттиазот». Планируется, что терминал заменит аммиакопровод «Тольятти — Одесса».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Тольяттиазот» планирует до 2025 года построить перевалочный комплекс в порту Тамань за 40 млрд рублей. Комплекс планировали запустить в три этапа — с декабря 2023 года. На проектную мощность предприятие должно было выйти через 2-3 года. Перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год разместят в Тамани на площади 96,3 тыс. кв. м. Из категории земель сельхозназначения переведут четыре участка.