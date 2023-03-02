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Правительство утвердило план строительства терминала по перевалке аммиака в порту Тамань

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-utverdilo-plan-stroitelstva-terminala-po-perevalke-ammiaka-v-portu-taman
Правительство утвердило план строительства терминала по перевалке аммиака в порту Тамань
Фото rosmorport.ru

План мероприятий по строительству первого в России терминала по перевалке аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год в порту Тамань Темрюкского района Краснодарского края утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован на сайте кабмина. Строительство первой очереди порта мощностью 2 млн т аммиака должно завершится до конца 2023 года. Вторая очередь, которая увеличит мощность порта на 1,5 млн т аммиака и 1,5 млн т карбамида, будет реализована в 2024-2025 годах.

Строительством терминала будут заниматься предприятия «Уралхим» и «Тольяттиазот». Планируется, что терминал заменит аммиакопровод «Тольятти — Одесса».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Тольяттиазот» планирует до 2025 года построить перевалочный комплекс в порту Тамань за 40 млрд рублей. Комплекс планировали запустить в три этапа — с декабря 2023 года. На проектную мощность предприятие должно было выйти через 2-3 года. Перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год разместят в Тамани на площади 96,3 тыс. кв. м. Из категории земель сельхозназначения переведут четыре участка.

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