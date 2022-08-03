«Тольяттиазот» за свой счет построит детский сад и школу в Темрюкском районе

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Такое соглашение 3 августа подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гендиректор ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») Анатолий Шаблинский и глава Темрюкского района Федор Бабенков. «Тольяттиазот» за свой счет возведет два соцобъекта, а затем передаст их муниципалитету.

«Краснодарский край ценит социально ориентированных инвесторов, которые комплексно подходят к делу — вкладывают как в собственное производство, так и создают инфраструктуру в районах, где ведут свою деятельность», — отметил Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что новый детский сад в станице Тамань будет рассчитан на 360 мест, а школа в Темрюке — на 1 тыс. 100 мест.

На подписании соглашения также присутствовали заместитель генерального директора АО «ОКХ «Уралхим», входящий в состав совета директоров ПАО «ТОАЗ», Сергей Момцемлидзе, вице-губернатор Александр Руппель, руководители профильных ведомств и представители компании.

Помимо этого, «Тольяттиазот» планирует до 2025 года построить перевалочный комплекс в порту Тамань. На это направят 40 млрд рублей.

«Открытие терминала — это 500 новых рабочих мест в муниципалитете. Проект значим для экономики региона и Темрюкского района», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также сказал, что объект должен соответствовать самым высоким стандартам экологии для безопасности людей, так как Краснодарский край, прежде всего, является курортным регионом.

Заместитель гендиректора «ОКХ «Уралхим» Сергей Момцемлидзе сообщил, что перевалочный комплекс хотят запустить в три этапа — с декабря 2023 года, еще через 2-3 года предприятие выйдет на проектную мощность.

«На терминале собираемся использовать самые современные технологии, средства безопасности и автоматизации. Будущий объект в Тамани предназначен только под перевалку, без производства, поэтому воздействие на экологию будет нулевым», — цитирует Момцемлидзе пресс-служба администрации Краснодарского края.

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