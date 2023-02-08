Почти 10 га сельхозземель переведут под пункт перевалки аммиака в Темрюкском районе

Перевалочный комплекс аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 млн т в год разместят в Тамани на площади 96,3 тыс. кв. м.

Соответствующее распоряжение губернатора Кубани опубликовали на сайте администрации Краснодарского края.

Из категории земель сельхозназначения переведут четыре участка. Они получат новые категории: земли промышленности, транспорта, энергетики, радиовещания, связи, информатикии телевидения. Также участки переведут в категории земель для обеспечения космической деятельности, земель безопасности, обороны и земель иного специального назначения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Тольяттиазот» планирует до 2025 года построить перевалочный комплекс в порту Тамань за 40 млрд рублей. Комплекс планировали запустить в три этапа — с декабря 2023 года. На проектную мощность предприятие должно было выйти через 2-3 года.