Пожар произошел в многоэтажке на улице 40-летия Победы в Краснодаре

Сообщение о возгорании в одном из домов на улице 40-летия Победы поступило диспетчеру 17 апреля в 14:16.

В 14:26 пожарные прибыли на место и установили, что произошло возгорание подсобного помещения. В 14:35 огонь локализовали на площади 50 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.

К ликвидации возгорания привлекли 44 человек личного состава и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: квартира загорелась в жилом доме в Сочи. Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Перелетной в Сириусе поступило 16 апреля в 18:07. Пожарные прибыли на место и установили, что горит одна из квартир на площади 60 кв. м.

В 18:42 пожар локализовали. После тушения огня на месте пожара обнаружили тело погибшего ребенка. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

Подпишись, здесь всегда интересно.