МЧС: ребенок погиб при пожаре в жилом доме в Сириусе

Пожар произошел 16 апреля в многоквартирном доме на улице Перелетной на Федеральной территории «Сириус».

Ранее сообщалось, что при пожаре никто не пострадал. По уточненным данным, на месте пожара обнаружили тело погибшего ребенка.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в жилом доме на улице Перелетной в Сириусе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 16 апреля в 18:07. Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит одна из квартир на площади 60 кв. м.

В 18:42 пожар локализовали. К ликвидации пожара привлекли 17 человек личного состава и 5 единиц техники. В МЧС сообщили о том, что по предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

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