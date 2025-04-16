9-летний мальчик и 32-летний мужчина погибли при пожаре в частном доме в Сочи

Сообщение о возгорании в одном из домов на Курортном проспекте поступило в МЧС в 1:12 16 апреля.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит частный дом на площади 250 кв. м. После ликвидации возгорания обнаружили погибших. В тушении пожара участвовали 19 человек и 6 единиц техники.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, пожар произошел в доме, арендованном женщиной с ребенком, также жили ее сестра с супругом. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей. Женщины разбили окно и выбрались наружу, им удалось спастись. После локализации возгорания в одной из комнат нашли тела 32-летнего мужчины и 9-летнего мальчика.

По факту гибели мужчины и ребенка в результате пожара следственный отдел по Хостинскому району Сочи СК России краю возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи осмотрели место происшествия. Во время расследования установят все обстоятельства, точную причину и очаг возгорания. Назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи пенсионерка погибла при пожаре из-за короткого замыкания обогревателя. Возгорание произошло 15 апреля в 12:40 на улице Цюрупы. Пожарную службу на место происшествия вызвал сосед. Спасатели прибыли на место и установили, что загорелась квартира на площади 20 кв. метров. Пожар ликвидировали, на месте обнаружили погибшую. В СК начали проводить доследственную проверку.

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