Квартира загорелась в жилом доме в Сочи

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Перелетной в Сириусе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 16 апреля в 18:07.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что горит одна из квартир на площади 60 кв. м.

В 18:42 пожар локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли 17 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: ТРЦ «МореМолл» в Сочи эвакуировали из-за короткого замыкания 16 апреля. Инцидент произошел вечером в среду в торговом центре. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в одном из магазинов одежды полетели искры с потолка, а затем там стало что-то гореть. На кадрах видно, что охранники не растерялись и огнетушителями погасили огонь.

В ТРЦ сработала пожарная сигнализация, просителей попросили покинуть помещение. По данным МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

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