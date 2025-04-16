ТРЦ «МореМолл» в Сочи эвакуировали из-за короткого замыкания 16 апреля

Инцидент в торговом центре произошел вечером в среду.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, в одном из магазинов одежды полетели искры с потолка, а затем там стало что-то гореть. На кадрах видно, что охранники не растерялись и огнетушителями погасили огонь.

В ТРЦ сработала пожарная сигнализация, посетителей попросили срочно покинуть помещение.

«Произошло короткое замыкание, уже ликвидировано», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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В доме, арендованном женщиной с ребенком, жили ее сестра с супругом. Женщины разбили окно и выбрались наружу, им удалось спастись. После локализации возгорания в одной из комнат нашли тела 32-летнего мужчины и 9-летнего мальчика. Возбудили уголовное дело.

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