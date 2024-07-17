Пожар площадью 1200 кв. метров на складах с пластиком потушили в Краснодаре

О возгорании складских помещений со стройматериалами и административного здания в Пашковском жилом массиве сообщили 16 июля около 17:00.

Пожарные оперативно прибыли на место, пожару присвоили 2 ранг опасности. В 18:35 того же дня огонь удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м.

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар 17 июля в 6:29, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на месте происшествия работали 75 человек и 27 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Черный дым от пожара в складских помещениях поднимался на несколько десятков метров.