Пожар на мусорном полигоне в станице Полтавской потушили

В МЧС 6 октября сообщили о полной ликвидации пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Красноармейском районе.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 16:26, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам главы Красноармейского района Юрия Васина, сейчас задымление на полигоне отсутствует.

«Техника еще будет работать некоторое время для создания дополнительного запаса грунта. Благодарю всех, кто приложил силы к тому, чтобы в кратчайшие сроки потушить огонь, остановить внутреннее тление и свести к минимуму неудобства для жителей, вызванные задымлением», — написал Юрий Васин в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в станице Полтавской поступило в ЕДДС Красноармейского района 3 октября в 2:28. Площадь пожара составила 5 га. Специалисты Роспотребнадзора следили за обстановкой, чтобы оповестить население, если загрязнение воздуха превысит допустимые показатели.