Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна

Видео «Кубань 24»

Самолет Су-34 рухнул на жилой девятиэтажный дом на улице Коммунистической в Ейске вечером 17 октября.

По последним данным погибли 4 человека, еще 6 — не выходят на связь. Пожар полностью потушен, поисковые работы продолжаются. На месте падения воздушного судна введен режим ЧС.

На место ЧП прибыли руководители федеральных ведомств: МЧС и Минздрава РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске из-за пожара в результате крушения самолета повреждено 72 квартиры. Из дома эвакуировали 250 человек, среди которых 40 детей.

Какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске, читайте здесь.