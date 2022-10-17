Появились кадры с обломками рухнувшего в Ейске воздушного судна
Происшествия
18.10.2022 00:21
Самолет Су-34 рухнул на жилой девятиэтажный дом на улице Коммунистической в Ейске вечером 17 октября.
По последним данным погибли 4 человека, еще 6 — не выходят на связь. Пожар полностью потушен, поисковые работы продолжаются. На месте падения воздушного судна введен режим ЧС.
На место ЧП прибыли руководители федеральных ведомств: МЧС и Минздрава РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске из-за пожара в результате крушения самолета повреждено 72 квартиры. Из дома эвакуировали 250 человек, среди которых 40 детей.
Какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске, читайте здесь.
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