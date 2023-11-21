Поврежденный от наводнения Центр культуры отремонтируют в Туапсинском районе

Подвал и ступени на входе в Центр культуры и отдыха в поселке Новомихайловском были повреждены в результате разгула стихии в июле.

В техническом подвале площадью более 100 кв. м заменят три двери, внутри его отштукатурят и покрасят. Пострадавшую от подтопления плитку на входе в Центр полностью заменят.

Средства на ремонт выделили из бюджетов края и поселения, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень в июле обрушился на Туапсинский район. В поселке Новомихайловском подтопило 72 придомовых территории, в 32 дома зашла вода. Из зоны подтопления эвакуировали 15 человек.