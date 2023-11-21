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Поврежденный от наводнения Центр культуры отремонтируют в Туапсинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennyj-ot-navodneniya-tsentr-kultury-otremontiruyut-v-tuapsinskom-rajone
Поврежденный от наводнения Центр культуры отремонтируют в Туапсинском районе
Фото t.me/tuapseregionadm

Подвал и ступени на входе в Центр культуры и отдыха в поселке Новомихайловском были повреждены в результате разгула стихии в июле.

В техническом подвале площадью более 100 кв. м заменят три двери, внутри его отштукатурят и покрасят. Пострадавшую от подтопления плитку на входе в Центр полностью заменят.

Средства на ремонт выделили из бюджетов края и поселения, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ливень в июле обрушился на Туапсинский район. В поселке Новомихайловском подтопило 72 придомовых территории, в 32 дома зашла вода. Из зоны подтопления эвакуировали 15 человек.

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