Посылки с пасхальными куличами направили в зону спецоперации казаки из Сочи
Накануне в Запорожскую область направили очередную партию гуманитарного груза из Сочи.
Груз предназначен для добровольцев, которые отправили в зону спецоперации из Сочи, а также мирных жителей. В посылках передали также испеченные и освященные специально для военнослужащих куличи.
К сбору гуманитарного груза присоединились ТОСы, общественные организации, образовательные учреждения, приходы Сочинской епархии и жители города-курорта. Всего собрали более 3 т продуктов, предметов личной гигиены и лекарств.
Помощь в доставке гуманитарной помощи в зону СВО оказывают районные казачьи общества Сочи. В этот раз гуманитарную помощь доставят казаки Хостинского районного казачьего общества, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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