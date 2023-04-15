Посылки с пасхальными куличами направили в зону спецоперации казаки из Сочи

Накануне в Запорожскую область направили очередную партию гуманитарного груза из Сочи.

Груз предназначен для добровольцев, которые отправили в зону спецоперации из Сочи, а также мирных жителей. В посылках передали также испеченные и освященные специально для военнослужащих куличи.

К сбору гуманитарного груза присоединились ТОСы, общественные организации, образовательные учреждения, приходы Сочинской епархии и жители города-курорта. Всего собрали более 3 т продуктов, предметов личной гигиены и лекарств.

Помощь в доставке гуманитарной помощи в зону СВО оказывают районные казачьи общества Сочи. В этот раз гуманитарную помощь доставят казаки Хостинского районного казачьего общества, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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