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Посылки с пасхальными куличами направили в зону спецоперации казаки из Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posylki-s-pashalnymi-kulichami-napravili-v-zonu-svo-kazaki-iz-sochi
Посылки с пасхальными куличами направили в зону спецоперации казаки из Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Накануне в Запорожскую область направили очередную партию гуманитарного груза из Сочи.

Груз предназначен для добровольцев, которые отправили в зону спецоперации из Сочи, а также мирных жителей. В посылках передали также испеченные и освященные специально для военнослужащих куличи.

К сбору гуманитарного груза присоединились ТОСы, общественные организации, образовательные учреждения, приходы Сочинской епархии и жители города-курорта. Всего собрали более 3 т продуктов, предметов личной гигиены и лекарств.

Помощь в доставке гуманитарной помощи в зону СВО оказывают районные казачьи общества Сочи. В этот раз гуманитарную помощь доставят казаки Хостинского районного казачьего общества, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: пасхальную посылку передали в зону спецоперации пекари Тимашевского района.

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