Пасхальную посылку передали в зону спецоперации пекари Тимашевского района
Об этом сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий в своем Telegram-канале.
Местный кондитерский комбинат порадует бойцов куличами. По традиции, которую заложили с самого открытия предприятия, всю праздничную выпечку освящают прямо на производстве. Заодно совершается молебен о Божьей помощи в благом деле.
― Мы подправляем с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения, желаем вам светлой пасхальной радости, любви, мира и всего самого светлого и доброго, с праздником наступающим.
Ценный груз уже на пути к бойцам 39-й железнодорожной бригады. Служащие военной части поблагодарили кулинаров за заботу.
Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.
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