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Пасхальную посылку передали в зону спецоперации пекари Тимашевского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pashalnuyu-posylku-peredali-v-zonu-spetsoperatsii-pekari-timashevskogo-rajona
Видео t.me/avpaliy76

Об этом сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий в своем Telegram-канале.

Местный кондитерский комбинат порадует бойцов куличами. По традиции, которую заложили с самого открытия предприятия, всю праздничную выпечку освящают прямо на производстве. Заодно совершается молебен о Божьей помощи в благом деле.

― Мы подправляем с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения, желаем вам светлой пасхальной радости, любви, мира и всего самого светлого и доброго, с праздником наступающим.

Ценный груз уже на пути к бойцам 39-й железнодорожной бригады. Служащие военной части поблагодарили кулинаров за заботу.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: более 200 куличей испекли студенты для бойцов СВО.

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