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Пострадавшую из-за ЧП на Крымском мосту 14-летнюю девочку госпитализировали в реанимацию ДККБ Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshuyu-iz-za-chp-na-krymskom-mostu-14-letnyuyu-devochku-gospitalizirovali-v-reanimatsiyu-dkkb-krasnodara
Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В Темрюкской ЦРБ ребенка осмотрели, специалисты взяли анализы и сделали томографию. Девочка остается в состоянии средней степени тяжести, но в сознании. С ней работают психологи.

«Сейчас медики продолжат комплекс лечебно-диагностических мероприятий, ее проконсультируют ведущие специалисты ДККБ, после чего определят дальнейшую тактику ведения пациента», — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новая атака на Крымский мост, двое погибших, движение по мосту остановлено. Погибшие — супруги из Новооскольского округа Белгородской области. С ними в машине находилась их дочь. Девочка жива. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. Для оказания помощи ребенка доставят в краевое лечебное учреждение в Краснодар санавиацией.

Алексей и Наталья Кулик из Белгородской области погибли в результате теракта на Крымском мосту.

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