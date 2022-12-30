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Пострадавший при стрельбе в Ростовской области полицейский готовится к выписке

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshij-pri-strelbe-v-rostovskoj-oblasti-politsejskij-gotovitsya-k-vypiske
Пострадавший при стрельбе в Ростовской области полицейский готовится к выписке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина был ранен 6 декабря в Новошахтинске. Огонь из ручного пулемета по сотрудникам полиции открыл 38-летний ранее судимый участник одной из ЧВК.

О том, что пострадавшего полицейского готовят к выписке, глава Новошахтинска Сергей Бондаренко сообщил 30 декабря.

«Сотрудник полиции, который был ранен в начале декабря, написал, что сегодня его выписывают домой на новогодние праздники», — написал Бондаренко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчину, стрелявшего в полицейских, задержали 7 декабря в Красносулинском районе в заброшенном здании. На него завели уголовное дело. На суде он объяснил свой поступок тем, что принял полицейских за украинских военных.

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