Пострадавший при стрельбе в Ростовской области полицейский готовится к выписке
Общество
30.12.2022 11:05
Мужчина был ранен 6 декабря в Новошахтинске. Огонь из ручного пулемета по сотрудникам полиции открыл 38-летний ранее судимый участник одной из ЧВК.
О том, что пострадавшего полицейского готовят к выписке, глава Новошахтинска Сергей Бондаренко сообщил 30 декабря.
«Сотрудник полиции, который был ранен в начале декабря, написал, что сегодня его выписывают домой на новогодние праздники», — написал Бондаренко в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчину, стрелявшего в полицейских, задержали 7 декабря в Красносулинском районе в заброшенном здании. На него завели уголовное дело. На суде он объяснил свой поступок тем, что принял полицейских за украинских военных.
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