«Думал, «укропы»: стрелявший в полицейских в Ростовской области мужчина объяснил свой поступок

Павел Николин 6 декабря в пригороде Новошахтинска открыл стрельбу из ручного пулемета по полицейским и серьезно ранил одного из них, а затем скрылся.

Его задержали на следующий день в Красносулинском районе в заброшенном здании. Известно, что ранее он был судим за разбой и кражи.

На заседании суда 9 декабря Николин объяснил свой поступок. По его словам, он находился в составе одной из ЧВК, отстал от группы и заблудился. Мужчина якобы не понял, где он находится.

«Думал, укропы. Потому что не по форме были. Документов не предоставили и начали ездить за мной», — рассказал Николин.

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал его до 6 февраля 2023 года, сообщает РИА «Новости».

На задержанного мужчину завели уголовное дело по двум статьям: за посягательство на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот огнестрельного оружия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для него.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧВК «Вагнер» проведет расследование, был ли стрелявший в полицейских в Новошахтинске ее бойцом. В соцсетях появилась информация о том, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским, оказался боец ЧВК «Вагнер» — 38-летний житель другого региона. В 2016 году он был осужден за кражу и разбойное нападение на офис микрозаймов. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 4 в Уфе. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер».