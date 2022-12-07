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Появилось видео с задержанным мужчиной, который открыл стрельбу по полицейским в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-s-zaderzhannym-muzhchinoj-kotoryj-otkryl-strelbu-po-politsejskim-v-rostovskoj-oblasti
Видео t.me/sledcom_press

Мужчина в камуфляже 6 декабря в пригороде Новошахтинска открыл стрельбу из ручного пулемета по полицейским и серьезно ранил одного из них.

Его задержали в Красносулинском районе в заброшенном здании. Стрелявшим оказался 38-летний уроженец другого региона. Известно, что ранее он был судим за разбой и кражи.

На задержанного мужчину завели уголовное дело по двум статьям: за посягательство на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот огнестрельного оружия. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для него, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧВК «Вагнер» проведет расследование, был ли стрелявший в полицейских в Новошахтинске ее бойцом. В соцсетях появилась информация о том, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским, оказался боец ЧВК «Вагнер» — 38-летний житель другого региона. В 2016 году он был осужден за кражу и разбойное нападение на офис микрозаймов. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 4 в Уфе. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер».

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