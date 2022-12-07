ЧВК «Вагнер» проведет расследование, был ли стрелявший в полицейских в Новошахтинске ее бойцом

Об этом 7 декабря написал бизнесмен Евгений Пригожин в своих соцсетях.

По данным правоохранителей, дезертира, обстрелявшего из пулемета полицейских в пригороде Новошахтинска, задержали на одной из заброшенных ферм Ростовской области. Им оказался 38-летний уроженец другого региона.

В соцсетях 7 декабря появилась информация о том, что дезертиром, открывшим огонь по полицейским, оказался боец ЧВК «Вагнер» — 38-летний житель другого региона. В 2016 году он был осужден за кражу и разбойное нападение на офис микрозаймов. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 4 в Уфе. Оттуда его завербовали в ЧВК «Вагнер».

«Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. В случае, если действительно он был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу РФ. В свою очередь оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах», — написал Евгений Пригожин в своем Telegram-канале.