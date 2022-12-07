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В Ростовской области задержали дезертира, ранившего полицейского в Новошахтинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rostovskoj-oblasti-zaderzhali-dezertira-ranivshego-politsejskogo-v-novoshahtinske
В Ростовской области задержали дезертира, ранившего полицейского в Новошахтинске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 7 декабря сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия», — написал Василий Голубев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 декабря около 12:00 в пригороде Новошахтинска мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции. Предположительно, в полицейских стрелял из пулемета дезертир. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, а злоумышленник сбежал. По факту произошедшего в СК возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот огнестрельного оружия.

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