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СК завел дело на мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-zavel-delo-na-muzhchinu-otkryvshego-strelbu-po-politsejskim-v-rostovskoj-oblasti
СК завел дело на мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Ростовской области
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ростовской области

Нападение на сотрудников полиции произошло 6 декабря около 12:00 в пригороде Новошахтинска.

По предварительным данным, мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Предположительно, в полицейских стрелял из пулемета дезертир.

За посягательство на жизнь сотрудника полиции и незаконный оборот огнестрельного оружия возбудили уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Поиск преступника продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

«В городе и пригороде Новошахтинска проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Получаю регулярные доклады об их ходе, поручил оказать всю необходимую помощь раненому сотруднику ГУВД. Он был доставлен в городскую больницу», — написал в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он добавил, что для оказания помощи пострадавшему из Ростова-на-Дону в Новошахтинск направили бригаду сосудистых хирургов. Медики характеризуют состояние раненого полицейского как средней тяжести.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новошахтинске проводят мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. Власти города попросили местных жителей покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.

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