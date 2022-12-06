В Ростовской области мужчина в камуфляже стрелял в полицейских и ранил одного из них

Инцидент произошел 6 декабря около 12:00 в пригороде Новошахтинска.

По предварительным данным, мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Предположительно, в полицейских стрелял из пулемета дезертир.

Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. В связи с ЧП в Новошахтинске усилили меры безопасности в школах и детских садах, сообщает ТАСС. В мэрии Новошахтинска после ЧП распростанили обращение, в котором просят жителей запереться дома и не выходить на улицу.

«В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого», — сообщает пресс-служба администрации Новошахтинска в Telegram.

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