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В Новороссийске будут судить приезжего мужчину, который открыл стрельбу возле бара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-budut-sudit-priezzhego-muzhchinu-kotoryj-otkryl-strelbu-vozle-bara
В Новороссийске будут судить приезжего мужчину, который открыл стрельбу возле бара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в мае возле одного из ресто-баров Новороссийска. Стрелка задержали в июне, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 30-летний житель Ростовской области поссорился с другими посетителями бара. Для устрашения оппонентов он несколько раз выстрелил из пистолета в стеклянную бутылку, стоящую на асфальте.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконное ношение оружия и хулиганство. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате стрельбы возле бара в центре Новороссийска никто не пострадал.

 

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