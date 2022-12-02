В Новороссийске будут судить приезжего мужчину, который открыл стрельбу возле бара

Инцидент произошел в мае возле одного из ресто-баров Новороссийска. Стрелка задержали в июне, ему грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 30-летний житель Ростовской области поссорился с другими посетителями бара. Для устрашения оппонентов он несколько раз выстрелил из пистолета в стеклянную бутылку, стоящую на асфальте.

На подозреваемого завели уголовное дело за незаконное ношение оружия и хулиганство. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате стрельбы возле бара в центре Новороссийска никто не пострадал.