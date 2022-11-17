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Пострадавшие при обрушении балкона многоэтажки в Краснодаре находятся в реанимации

Происшествия
17.11.2022 11:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshie-pri-obrushenii-balkona-mnogoetazhki-v-krasnodare-nahodyatsya-v-reanimatsii
Пострадавшие при обрушении балкона многоэтажки в Краснодаре находятся в реанимации
Фото «Кубань 24»

В полиции Краснодара рассказали подробности обрушения балкона в многоэтажке на улице Крылатской, 15, которое произошло в ночь на 16 ноября.

Полицейские установили, что двое мужчин распивали алкоголь в квартире. Между ними возник словесный конфликт, который продолжился на балконе и перешел в драку.

«В ходе потасовки мужчины оперлись на стенку балкона, которая не выдержала, и они упали на припаркованный внизу автомобиль марки KIA. Оба получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время находятся в реанимации. По факту происшествия проводится поверка. Владелец иномарки также обратился с заявлением в полицию», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», часть балкона на третьем этаже в одной из многоэтажек ЖК «Западный город» обрушилась вместе с двумя находившимися там мужчинами. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара начала проверку.

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