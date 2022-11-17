В Краснодаре прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона многоэтажки
Часть балкона на третьем этаже в одной из многоэтажек ЖК «Западный город» обрушилась в ночь на 16 ноября вместе с двумя находившимися там мужчинами.
Прокуратура Прикубанского округа Краснодара совместно с Гостройнадзором и органом государственного жилищного контроля начала проверку.
«Предварительно установлено, что в результате падения кирпичной кладки пострадали граждане и имущество автовладельца», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В ходе проверки дадут оценку причин и условий произошедшего, в том числе качества строительных работ при возведении дома.
Также прокуратура взяла под свой контроль процессуальную проверку, которую ведет полиция Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», при обрушении балкона многоэтажки на улице Крылатской, 15 пострадали двое мужчин. Также обрушившаяся кирпичная кладка разбила капот припаркованной внизу машины.
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