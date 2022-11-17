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В Краснодаре прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона многоэтажки

Происшествия
17.11.2022 10:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-prokuratura-nachala-proverku-po-faktu-obrusheniya-balkona-mnogoetazhki
В Краснодаре прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона многоэтажки
Фото t.me/zo_krd

Часть балкона на третьем этаже в одной из многоэтажек ЖК «Западный город» обрушилась в ночь на 16 ноября вместе с двумя находившимися там мужчинами.

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара совместно с Гостройнадзором и органом государственного жилищного контроля начала проверку.

«Предварительно установлено, что в результате падения кирпичной кладки пострадали граждане и имущество автовладельца», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки дадут оценку причин и условий произошедшего, в том числе качества строительных работ при возведении дома.

Также прокуратура взяла под свой контроль процессуальную проверку, которую ведет полиция Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при обрушении балкона многоэтажки на улице Крылатской, 15 пострадали двое мужчин. Также обрушившаяся кирпичная кладка разбила капот припаркованной внизу машины.

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